23:44, 15 августа 2025Мир

В Британии заявили об окончании изоляции России

Sky News: Теплый прием Путина на Аляске знаменует окончание изоляции России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Теплый прием президента России Владимира Путина на Аляске знаменует собой окончание «изоляции» страны. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

В публикации отмечается, что российского лидера встретили как равного участника переговоров двух великих держав. «Красная дорожка, рукопожатие, воздушный парад (...) Это знаменует собой окончание его изоляции от Запада самым впечатляющим образом», — пишет Sky News.

Переговоры Путина и главы США Дональда Трампа стартовали 15 августа в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Они проходят в формате «три на три» с участием американского госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и советника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

