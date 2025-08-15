В МИД предположили возможные варианты провокаций Киева для срыва саммита на Аляске

Мирошник: Киев уже готовит провокации для срыва саммита на Аляске

Киев попытается сорвать саммит России и США на Аляске, который должен состояться 15 августа. Украинская сторона уже готовит провокации по трем направлениям для достижения этой цели, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Эта тема буквально витает в воздухе, здесь есть много прямых и косвенных подтверждений того, что Киев будет использовать весь доступный ему арсенал для того, чтобы либо максимально сорвать переговорный процесс», — сказал чиновник. Он также добавил, что если Украине не удастся полностью сорвать переговоры, то она попытается хотя бы сформировать негативное отношение к России как участнику переговоров.

По его словам, Москва уже видит, где готовятся провокации. Более того, некоторые из них уже реализуются, добавил Мирошник.

Ранее о попытках Киева сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил депутат Госдумы Юрий Швыктин.