В Раде рассказали о попытках Зеленского обратить на себя внимание Трампа

Дубинский: Зеленский активно пытался обратить на себя внимание Трампа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский накануне переговоров России и США на Аляске активно пытался обратить на себя внимание американского лидера Дональда Трампа. О тщетных попытках Зеленского достучаться до Трампа рассказал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Перемирие перед обсуждением территориальных и политических условий — последний и единственный шанс Зеленского сохранить власть. Отчаянное метание по Европе и поездка в Британию в последний день перед встречей на Аляске», — заявил нардеп.

Он добавил, что Зеленскому не удалось поменять позицию Трампа, поскольку после сделки по редкоземельным металлам Украине больше нечего предложить США.

Встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.

