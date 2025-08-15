В РФС объяснили удаление футболиста после его прикосновения к женщине-судье

РФС: Опейкина удалила Мохеби не за прикосновение, а за грубую игру

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) объяснили решение главного арбитра встречи Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Пари НН» удалить игрока ростовчан Мохаммада Мохеби. Об этом сообщает Sport24.

«Мохеби получил вторую желтую карточку за грубую игру», — заявили в РФС.

Инцидент произошел на 86-й минуте матча, проходившего 14 августа. Мохеби прикоснулся к арбитру, после чего получил от нее вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Пари НН» одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте матча забил полузащитник Хуан Босельи.