В граничащем с двумя странами НАТО российском регионе ограничили работу интернета

В Мурманской области ввели временные ограничения работы мобильного интернета

В Мурманской области, граничащей с двумя странами НАТО Финляндией и Норвегией, временно ограничили работу мобильного интернета. Об этом оперштаб российского региона сообщил в Telegram.

Отмечается, что временные ограничения доступа к мобильному интернету в Мурманской области ввели в целях обеспечения безопасности граждан и защиты общественного порядка.

Жителей региона призвали с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам. «При стабилизации ситуации ограничительные меры будут отменены незамедлительно. Безопасность — наш общий приоритет», — подчеркнули в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Крыму возможны длительные отключения мобильного интернета. При этом, как уточнили в Мининформе региона, кабельный интернет и сотовая связь будут работать.

Перед этим временные ограничения работы мобильного интернета ввели в Коми. Эта мера была принята для того, чтобы защитить инфраструктуру и обеспечить стабильность работы важных объектов республики.