Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:44, 15 августа 2025Интернет и СМИ

В граничащем с двумя странами НАТО российском регионе ограничили работу интернета

В Мурманской области ввели временные ограничения работы мобильного интернета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

В Мурманской области, граничащей с двумя странами НАТО Финляндией и Норвегией, временно ограничили работу мобильного интернета. Об этом оперштаб российского региона сообщил в Telegram.

Отмечается, что временные ограничения доступа к мобильному интернету в Мурманской области ввели в целях обеспечения безопасности граждан и защиты общественного порядка.

Жителей региона призвали с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам. «При стабилизации ситуации ограничительные меры будут отменены незамедлительно. Безопасность — наш общий приоритет», — подчеркнули в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Крыму возможны длительные отключения мобильного интернета. При этом, как уточнили в Мининформе региона, кабельный интернет и сотовая связь будут работать.

Перед этим временные ограничения работы мобильного интернета ввели в Коми. Эта мера была принята для того, чтобы защитить инфраструктуру и обеспечить стабильность работы важных объектов республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв полностью разрушил здание завода в российском регионе

    Воспитательница детсада с 20-летним стажем стала жертвой ночного удара ВСУ по Курску

    Популярная сеть фастфуда сменила название

    На Западе раскрыли возможные итоги встречи Путина и Трампа

    В российском городе шуточное гадание на картах помогло раскрыть жестокое преступление

    Эффективность С-400 против украинских ракет оценили

    Названа предварительная причина взрыва на российском заводе

    FIG выдала нейтральный статус лишенному его за букву V российскому гимнасту

    В Германии предрекли отказ Европы соглашаться с результатами встречи Путина и Трампа

    В граничащем с двумя странами НАТО российском регионе ограничили работу интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости