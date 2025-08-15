Россия
18:07, 15 августа 2025РоссияЭксклюзив

Слова Зеленского об успехах ВСУ на покровском направлении назвали приукрашенными

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский очевидно приукрашивает действительность о положении своей армии на покровском направлении, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно противодействуют российским войскам в закреплении на покровском направлении. По его словам, результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья.

«Я знаю одно, что сейчас они пытаются пуститься во все тяжкие и бьют беспилотниками по нашим мирным селениям, городам. На покровском направлении был прорыв обороны ВСУ, они там перебрасывали резервы. Что там и как сейчас, трудно сказать, но я думаю, что как всегда они уменьшает свои потери и преувеличивает наши», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что подобные высказывания Зеленского связаны с грядущими переговорами на Аляске, на которые украинского лидера не пригласили.

Ранее сообщалось, что ВСУ в минувшую неделю попытались совершить обход по флангам и охватить группировку российских подразделений в Юнаковке Сумской области. Бои на этом участке фронта продолжаются.

