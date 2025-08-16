Мир
Белый дом ответил на критику после обнаружения в отеле на Аляске документов Госдепа

Белый дом отверг обвинения в небезопасности из-за забытых в отеле бумаг Госдепа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Вашингтон отверг обвинения Национального общественного радио США (NPR) в том, что из-за обнаружения забытых в отеле Анкориджа (Аляска) документов, предположительно, Госдепартамента были нарушены нормы безопасности. В своем заявлении заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли указала на содержание бумаг, посвященных встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает телеканал ABC.

«Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это "нарушением норм безопасности". Именно из-за таких самопровозглашенных "журналистских расследований" их никто не воспринимает всерьез», — сказала Келли. Она также напомнила, что благодаря усилиям американского лидера такие СМИ больше не финансируются из средств налогоплательщиков.

Ранее трое гостей отеля Captain Cook, который находится в Анкоридже, обнаружили документы с маркировкой Госдепартамента США в принтере гостиницы. В бумагах, в частности, упоминается подарок Трампа для Путина.

