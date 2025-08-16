Глава МИД Турции обсудил с Лавровым переговоры Путина и Трампа

Глава МИД Турции Фидан обсудил по телефону с Лавровым переговоры Путина и Трампа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Главы ведомств поговорили по телефону. «Обсуждались усилия, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, а также прошедшая в этом контексте встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске», — сказал источник в МИД Турции в беседе с агентством.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что состоявшийся саммит на Аляске приведет к миру на Украине. Он также понадеялся, что лидеры Западной Европы не сорвут заключение договоренности об урегулировании конфликта, как они сделали это в 2022 году.