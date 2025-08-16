В США заметили недовольство Трампа встречей с Путиным

ABC News: Короткая речь Трампа после встречи с Путиным говорит о его поражении

Во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске президент России снова переиграл американского коллегу, потому что не пообещал никаких уступок со стороны Москвы, однако отсрочил введение новых санкций. Такое мнение высказал обозреватель телеканала ABC Джон Лайонс.

При этом журналист считает, что глава Белого дома понял свое поражение, поэтому и отказался отвечать на вопросы СМИ, хотя обычно занимается этим с удовольствием.

«Когда Дональд Трамп говорит всего три минуты, это означает, что он очень недоволен», — подчеркнул Лайонс, предположив, что побег от корреспондентов связан с нежеланием переходить к открытому конфликту с Путиным уже во время пресс-конференции.

Обозреватель напомнил, что единственной, хотя и очень слабой уступкой Путина стал комментарий о необходимости обеспечения безопасности Украины. Однако он повторил свое требование об устранении первопричин конфликта и даже не упомянул вопрос перемирия, хотя именно его Трамп называл ключевым непосредственно перед началом переговоров.

Высказанное Владимиром Путиным желание провести следующую встречу в Москве Джон Лайонс расценивает как отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот в Россию не прилетит.

Позднее Трамп публично оценил встречу на десять баллов из десяти и опять отложил введение санкций на несколько недель. Он также выразил готовность присутствовать на встрече Путина и Зеленского, если те захотят. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что тема проведения трехстороннего саммита не поднималась.

