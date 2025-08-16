Медведев рассказал об ответственности Украины за переговоры

Медведев: Россия и США возложили ответственность за итоги переговоров на Киев

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трампа возложили ответственность за итоги переговоров на Киев. О роли руководства Украины в переговорном процессе написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу», — написал он.

До этого Медведев объяснил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске восстановила механизм переговоров между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, отмечает Медведев, она доказала, что переговоры об урегулировании конфликта «возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО».

15 августа на Аляске состоялись первые за четыре года переговоры между двумя лидерами. Они прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон, штат Аляска.