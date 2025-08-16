На Аляске оценили встречу Путина и Трампа словами «могли обсудить главное заранее»

Лиман: РФ и США могли обсудить главные темы до встречи лидеров на Аляске

Российская и американская делегации могли обсудить некоторые ключевые темы до саммита на Аляске. Это бы помогло им завершить переговоры быстрее, чем ожидалось, заявил бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман в интервью журналистам РИА Новости.

По словам американского экс-чиновника, стороны «не удивляли друг друга теми или иными вопросами». Он добавил, что Россия и США уже обсуждали и могли прийти или не прийти к согласию по ряду проблем. Есть еще несколько важных моментов, которые не были решены, подчеркнул Лиман.

«Думаю, это справедливо. Это может быть просто или сложно. В большинстве случаев получается второе, поскольку мы люди и часто все усложняем», — сказал бывший вице-губернатор штата.

«Исторический саммит» российского и американского президентов приняла военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ход встречи был изменен: беседа состоялась в формате «три на три», а не «один на один», как заявлялось изначально.

Главы РФ и США Путин и Трамп по итогам саммита заявили о налаживании конструктивного диалога между РФ и США. Российский лидер обратил внимание на то, что должны быть устранены первопричины конфликта на Украине, выразив надежду, что Киев не сорвет намеченный прогресс. Вскоре Трамп обратился к Зеленскому, дав ему понять, что дальнейший исход мирного соглашения зависит от него.