01:27, 16 августа 2025

На Украине назвали отвратительным появление Трампа и Путина на красной дорожке

FT: Украинский чиновник назвал отвратительной встречу Трампа и Путина на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Анонимный украинский чиновник в беседе с Financial Times прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Отвратительно», — сказал собеседник издания, оценивая рукопожатия и улыбки политиков на красной дорожке в Анкоридже.

Украинский военнослужащий Александр Солонко заявил, что ему «очень жаль американских военных, которые были вынуждены расстелить красную дорожку» перед Путиным. «Это унижение, которое я не пожелал бы ни одному американскому солдату», — отметил он.

Европе трудно переварить появление президента России на красной дорожке в США, отметил телеканал CNN.
Журналисты также обратили внимание на «язык тела» во время встречи политиков, отметив, что он был «каким угодно, но только не холодным».

