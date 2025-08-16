Орбан назвал итог встречи Путина и Трампа

Орбан: Встреча Путина и Трампа на Аляске сделала мир более безопасным местом

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске укрепила международную безопасность и ознаменовала восстановление сотрудничества между ядерными державами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали рамки своего сотрудничества и обменивались угрозами. Теперь с этим покончено. Сегодня мир стал более безопасным местом, чем был вчера», — написал он.

Ранее итоги встречи в Анкоридже прокомментировал Дональд Трамп. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.