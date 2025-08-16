Овечкин и еще трое россиян попали в сборную лучших игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте опубликовала сборную лучших игроков первой четверти века.

В список попал нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и еще трое российских форвардов: Павел Дацюк, представлявший «Детройт Ред Уингс», Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг», а также Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинс». В рейтинге были представлены хоккеисты, дебютировавшие в НХЛ после 1 января 2000 года.

Ранее три россиянина попали в символическую сборную первой четверти XXI века НХЛ. В сборной лучших игроков среди тех, кто дебютировал в НХЛ с 2000 по 2010 год, оказались Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел Дацюк.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).