Переговоры Путина и Трампа назвали новой страницей мировой истории

Ковитиди: Переговоры Путина и Трампа открыли новую страницу мировой истории

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа открыли новую страницу мировой истории. Об этом заявила сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости.

Сенатор добавила, что отличительной особенностью нового этапа должны стать исключительно равноправные отношения между странами.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что саммит на Аляске стал примером конструктивного взаимодействия держав и знаковым этапом для построения новой архитектуры глобальной безопасности.

До этого стало известно, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.