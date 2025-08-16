Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 16 августа 2025Россия

Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Пушков: Саммит на Аляске может стать поворотным событием в отношениях РФ и США
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков оценил итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что саммит на Аляске может стать поворотным событием в отношениях РФ и США, а также в разрешении украинского кризиса. Пушков подчеркнул, что американский президент не случайно оценил переговоры на 10 из 10.

Ранее итоги встречи в Анкоридже прокомментировал и сам Трамп. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы уже обожглись». Ходят слухи о заключении воздушного перемирия на Украине. Что оно даст Киеву и пойдет ли на такой шаг Москва?

    Макрон сделал заявление после саммита на Аляске

    Стало известно имя победительницы в конкурсе «Миссис Россия — 2025»

    Армия России ударами гаубицы уничтожила крупный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

    Раскрыта ключевая тема разговора Трампа с европейскими лидерами

    Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

    На Украине заявили об унижении после саммита на Аляске

    Стало известно о приказе Генштаба ВСУ любой ценой завладеть одним населенным пунктом

    Девушка надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице

    Евросоюз обвинили в криминализации дипломатии с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости