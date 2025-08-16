Путин провел совещание по переговорам с Трампом

Путин по возвращении с Аляски провел совещание по переговорам с Трампом

Президент России Владимир Путин провел совещание по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Кремль в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Владимир Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров на Аляске. Глава государства проинформировал руководство администрации президента, правительства, Государственной Думы, министерств и ведомств о результатах саммита в Анкоридже», — отмечается в публикации.

Российский лидер заявил, что его общение с Трампом было содержательным, поэтому приближает стороны к нужным решениям по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что в ходе совещания детально проинформирует присутствующих по всему ходу беседы, а также «с удовольствием» ответит на любые вопросы, если они появятся.

Ранее Путин заявил, что Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине и перехода к решению всех вопросов мирными средствами. По его словам, беседа с Трампом носила откровенный и содержательный характер.