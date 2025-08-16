Раскрыта ключевая тема разговора Трампа с европейскими лидерами

CNN: Трамп и ЕС обсуждали гарантии безопасности Киеву по образцу 5-й статьи НАТО

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом после саммита на Аляске обсуждали гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 Устава НАТО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с содержанием беседы.

«Часть переговоров с Трампом была посвящена теме гарантий безопасности для Украины "по образцу статьи 5 [Устава НАТО]" при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения», — сказал собеседник телеканала.

При этом опрошенный CNN чиновник подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет участвовать в предоставлении гарантий Киеву.

Телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами состоялся 16 августа после завершения саммита на Аляске. По словам американского лидера, беседа прошла очень хорошо.