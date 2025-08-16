Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 16 августа 2025Мир

Раскрыта ключевая тема разговора Трампа с европейскими лидерами

CNN: Трамп и ЕС обсуждали гарантии безопасности Киеву по образцу 5-й статьи НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Киев

Киев. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом после саммита на Аляске обсуждали гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 Устава НАТО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с содержанием беседы.

«Часть переговоров с Трампом была посвящена теме гарантий безопасности для Украины "по образцу статьи 5 [Устава НАТО]" при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения», — сказал собеседник телеканала.

При этом опрошенный CNN чиновник подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет участвовать в предоставлении гарантий Киеву.

Телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами состоялся 16 августа после завершения саммита на Аляске. По словам американского лидера, беседа прошла очень хорошо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы уже обожглись». Ходят слухи о заключении воздушного перемирия на Украине. Что оно даст Киеву и пойдет ли на такой шаг Москва?

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Макрон сделал заявление после саммита на Аляске

    Стало известно имя победительницы в конкурсе «Миссис Россия — 2025»

    Армия России ударами гаубицы уничтожила крупный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

    Раскрыта ключевая тема разговора Трампа с европейскими лидерами

    Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

    На Украине заявили об унижении после саммита на Аляске

    Стало известно о приказе Генштаба ВСУ любой ценой завладеть одним населенным пунктом

    Девушка надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости