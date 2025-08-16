Спорт
22:08, 16 августа 2025Спорт

Российская бегунья объяснила решение переехать в США

Российская бегунья Кретова переехала в США из-за предложения об учебе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom  

Российская бегунья Анастасия Кретова объяснила решение переехать в США. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что в декабре 2024 года ей написали с предложением об учебе в стране. «Все как-то закрутилось. Очень много сомнений было, но кто я, если не попробую», — поделилась она, добавив, что приоритетной целью для нее является посмотреть весь тренировочный процесс и ощутить его на себе. При этом Кретова подчеркнула, что не собирается оставлять образование без внимания.

Ранее тренер Кретовой Андрей Трегубов оценил ее решение переехать в США. Он заявил, что разочарован этим.

Кретова подписала контракт с университетом Канзаса и переехала в США. Спортсменка — чемпионка России среди юниоров (до 20 лет) в эстафете 4 по 400 метров и бронзовый призер в беге на 400 метров.

