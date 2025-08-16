Мир
В России обратили внимание на не сработавший с Путиным трюк Трампа

Эксперт по протоколу Богачева: Путин не дал Трампу проделать трюк с рукопожатием
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Американскому президенту Дональду Трампу не удалось провернуть свой классический трюк с рукопожатием в отношении российского коллеги Владимира Путина перед началом переговоров на Аляске. Об этом рассказала Life.ru эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.

Специалист напомнила, что Трамп таким образом старается продемонстрировать доминирующую позицию США над другими странами.

«Когда они встречаются на красной ковровой дорожке, мы этого не видим. Это скорее стандартное протокольное рукопожатие», — прокомментировала Богачева.

Эксперт, проанализировав видео с саммита, отметила, что Трамп волнуется, в то время как Путин ведет себя более уверенно и пребывает в хорошем настроении. Богачева также обратила внимание на привычку Трампа не застегивать пиджак и носить длинный галстук, что сильно контрастирует с деловым видом российского лидера.

Ранее Путин согласился с тем, что боевые действия на Украине не начались бы, будь Трамп президентом США в 2022 году.

