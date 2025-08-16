Мир
23:00, 16 августа 2025Мир

Стало известно о предложении Путина по Украине на переговорах с Трампом

CBS: Путин заявил о необходимости сделать русский язык официальным на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости сделать русский язык официальным на Украине. О предложении российского лидера стало известно телеканалу CBS News от источников.

Отмечается, что Путин также высказал «просьбу относительно русских православных церквей», притесняемых на Украине. Источники телеканала подчеркнули, что после общения Трампа с европейскими лидерами осталось множество вопросов. Также неизвестными остаются озвученные американской стороной предложения.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО. Он также сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным им удалось во многом согласовать в том числе этот вопрос.

