Трамп отказался обсуждать размещение американских войск на Украине

NBC: Трамп не обсуждал размещение войск США на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами стран-членов Европейского союза (ЕС) не обсуждал вопрос размещения американских войск на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

«Обсуждались европейские и американские гарантии безопасности (...) (Трамп) не обсуждал и не рассматривал вопрос о размещении американских войск на местах», — рассказал собеседник телеканала.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО. Он также сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным им удалось во многом согласовать в том числе этот вопрос.

