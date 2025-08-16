Трамп пообещал подумать над усилением давления на Россию

Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию в следующие недели

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о возможном усилении давления на Россию и ее торговых партнеров. Об этом он заявил после саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Он уточнил, что примет решение по этому вопросу в течение следующих двух-трех недель. При этом Трамп отметил, что не собирается вводить пошлины против России, поскольку завершившиеся на Аляске переговоры «прошли хорошо».

Ранее Трамп заявил, что в ходе встречи с Путиным удалось договориться по очень многим пунктам. Однако по ряду ключевых аспектов, включая конфликт на Украине, сделки пока нет.

До этого президент США грозился выйти из переговоров по Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме бесперспективен.