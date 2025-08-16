Мир
04:43, 16 августа 2025Мир

Трамп оценил вероятность введения пошлин против России и ее партнеров

Трамп заявил, что подумает о пошлинах против России и партнеров через 2-3 недели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News оценил вероятность введения пошлин против России и ее торговых партнеров с целью усиления давления на Москву.

Политик заявил, что подумает об этом через две-три недели, сейчас в этом нет необходимости.

«Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать», — сказал Трамп.

По итогам саммита с Путиным глава Белого дома сообщил, что пока сделки нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок до 10 дней.

