17:49, 16 августа 2025Спорт

В Польше потребовали исключить израильский клуб из еврокубков из-за баннера

В Польше потребовали исключить «Маккаби» из Хайфы из еврокубков из-за баннера
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Маккаби Хайфа»

Игроки «Маккаби Хайфа». Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Польский футбольный клуб «Ракув» потребовали исключить израильский клуб «Маккаби Хайфа» из еврокубков из-за политического баннера местных болельщиков. Об этом сообщается на сайте команды.

«Ракув» подал официальную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с неоднократными нарушениями «Маккаби» правил федерации. Отмечается, что дисциплинарный комитет организации начал расследование в отношении обоих клубов.

14 августа во время матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций израильские болельщики вывесили баннер с надписью «Убийцы с 1939 года» на английском языке. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал поведение фанатов глупым.

Матч завершился победой «Ракува» со счетом 2:0. По итогам двух встреч команда вышла в раунд плей-офф Лиги конференций.

    Все новости