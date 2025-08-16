В России высказались о влиянии на решения Зеленского переговоров на Аляске

Депутат Швыткин: Зеленский будет противодействовать выдвинутым РФ требованиям

Подвижки после саммита на Аляске обязательно будут, однако президент Украины Владимир Зеленский станет им сопротивляться, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем он созвонился с лидерами стран НАТО, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Зеленский всячески будет противодействовать тем требованиям, которые выдвинула ему наша страна, исходя из того, что его будут подогревать страны Запада. Это еще раз подтверждает то, что ответственность за дальнейшее проведение переговоров полностью лежит на Зеленском и на странах Европы», — объяснил Швыткин.

Вместе с тем он отметил, что переговоры, которые состоялись, безусловно, наметили вектор движения к мирному урегулированию украинского кризиса. Однако на какие конкретно компромиссы сможет пойти Зеленский, предугадать сейчас сложно, дополнил он.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что переговоры между лидерами двух стран проводились для того, чтобы найти правильную формулу дальнейшего взаимодействия. Он подчеркнул, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа проходила уединенно и с американской стороны было сделано все возможное, чтобы исключить влияние третьих сил.