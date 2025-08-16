Депутат Чепа: Для Киева будут последствия из-за сопротивления договоренностям

Киев противится той договоренности, которая была достигнута между президентами после долгих месячных дискуссий и за это его ждут последствия, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что переговоры между Москвой и Киевом должны продолжаться после прекращения огня. Таким образом в Киеве выступили против позиции главы Белого дома.

Депутат указал, что, когда будут выработаны принципы мирного соглашения, тогда и должно быть прекращение огня, после чего и наступит реализация договоренностей. Он напомнил, что ранее уже было несколько предложений по прекращению огня, однако Украина все их нарушала. В этот раз, если Киев не поддержит договоренности, его будут ждать последствия как со стороны США, так и простых украинских граждан, отметил парламентарий.

«Понятно, что они тоже это говорят не просто так, не сами они это выдумали, а это проходят определенные консультации с теми структурами, которые их поддерживают. Но последствия будут. Снесут этот кабинет, снесут Зеленского, снесут украинцы в первую очередь, потому что это позиция обмана, неконструктивная позиция», — сказал Чепа.

Ранее бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что Владимир Зеленский столкнется с давлением после российско-американского саммита на Аляске. По его мнению, «на Западе прозвучал тревожный сигнал о том, что полная и однозначная поддержка Зеленского может быть неверным решением».