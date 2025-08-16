Мир
В США рассказали о сделанном шаге к урегулированию конфликта на Украине

Леман: США и Россия сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Соединенные Штаты Америки и Россия в ходе саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине. Такое мнение РИА Новости выразил бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.

Он рассказал, что ждал встречи с большой надеждой на достижение мира.

«Настрой, который я увидел, обнадеживает. (...) На мой взгляд, это первый шаг на данном пути, и это хорошо», — указал Леман. Помимо этого, он отметил важность вовлечения в процесс других сторон, в частности, Украины и Европейского союза (ЕС).

Ранее Трамп заявил, что в ходе саммита с Путиным им удалось договориться по очень многим пунктам. Однако по ряду ключевых аспектов, включая разрешение конфликта на Украине, сделки пока нет.

