В США указали на необычную деталь во время встречи Трампа с Путиным

NYT: Для Трампа крайне необычно проведение конференции без ответов на вопросы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Для президента США Дональда Трампа крайне необычно проводить официальную пресс-конференцию, на которой он не отвечает на вопросы. На необычную деталь указала газета The New York Times (NYT).

Кроме того, издание обратило внимание, что встреча завершилась раньше ожидаемого. В свою очередь, авторы материала высказали мнение, что для Путина «встреча завершилась определенными победами».

Ранее журналисты подсчитали длительность выступления Путина и Трампа. Совместная пресс-конференция продлилась чуть больше 12 минут.

Саммит длился два часа 45 минут в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков. После переговоров политики не стали отвечать на вопросы журналистов.

