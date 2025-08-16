Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:10, 16 августа 2025Мир

Раскрыта длительность выступления Путина и Трампа на пресс-конференции в США

Речь Путина по итогам переговоров была в два раза длиннее, чем у Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Выступление российского лидера Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров было в два раза дольше, чем у его американского визави, президента Соединенных штатов Америки (США), Дональда Трампа. На это обратили внимание журналисты РИА Новости.

Выяснилось, что Путин говорил более восьми минут, а Трамп — менее четырех.

Встреча глав России и США прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Дональд Трамп сделал заявление, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным определенной сделки пока нет. Однако глава Белого дома отметил высокий интерес Путина в завершении конфликта на Украине.

Между тем, глава российского государства на пресс-конференции вновь напомнил о том, что нужно устранить первопричины кризиса, сложившегося на Украине. Путин добавил, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта, создании справедливого мира и обеспечении безопасности на Украине. Президент России выразил надежду на то, что Киев не будет срывать намечающийся прогресс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделки нет». Путин и Трамп подвели итоги переговоров. Саммит на Аляске завершился

    Результаты переговоров с Путиным для Трампа оценили одной фразой

    Врач рассказал о вреде кофе натощак

    Трамп оценил завершившийся саммит с Путиным «на десятку»

    Экс-советник Трампа назвал переговоры победой Путина

    На Украине назвали встречу Путина и Трампа «ничегобургером»

    Названа сильная сторона Путина на переговорах с Трампом

    Путин завершил визит на Аляску

    Раскрыта длительность выступления Путина и Трампа на пресс-конференции в США

    В США указали на необычную деталь во время встречи Трампа с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости