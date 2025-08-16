Раскрыта длительность выступления Путина и Трампа на пресс-конференции в США

Речь Путина по итогам переговоров была в два раза длиннее, чем у Трампа

Выступление российского лидера Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров было в два раза дольше, чем у его американского визави, президента Соединенных штатов Америки (США), Дональда Трампа. На это обратили внимание журналисты РИА Новости.

Выяснилось, что Путин говорил более восьми минут, а Трамп — менее четырех.

Встреча глав России и США прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Дональд Трамп сделал заявление, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным определенной сделки пока нет. Однако глава Белого дома отметил высокий интерес Путина в завершении конфликта на Украине.

Между тем, глава российского государства на пресс-конференции вновь напомнил о том, что нужно устранить первопричины кризиса, сложившегося на Украине. Путин добавил, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта, создании справедливого мира и обеспечении безопасности на Украине. Президент России выразил надежду на то, что Киев не будет срывать намечающийся прогресс.

