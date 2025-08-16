Зеленского сравнили с проигравшим все в казино игроком

Экс-подполковник СБУ Прозоров сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком

Президента Украины Владимира Зеленского после российско-американских переговоров на Аляске можно сравнить с проигравшим все в казино игроком. Об этом РИА Новости сказал экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Силовик заметил, что Зеленский будет продолжать конфликт «в надежде на то, что что-то случится». «Это как в казино — когда уже все проиграл, но ставишь на кон дом, машину в надежде отыграться. А карта уже не прет. Вот Зеленский сейчас в таком положении», — сказал Прозоров.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоялась в ночь на 16 августа. Главы государств обсудили, в частности, вопросы мирного урегулирования ситуации на Украине.

Перед саммитом Прозоров заявлял, что предстоящие переговоры президентов двух стран не приведут к завершению конфликта на Украине, однако будут способствовать улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. По словам экс-подполковника СБУ, Зеленскому «поставят условия продолжать эту войну люди, которые в ней заинтересованы».