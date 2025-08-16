Мир
04:21, 16 августа 2025Мир

Журналистка рассказала об удивившем ее поступке Путина на пресс-конференции

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wu Xiaoling / Global Look Press

Совместная пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров на Аляске была не такой, как обещал Белый дом. Об этом рассказала журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих.

Она отметила, что было два возможных сценария: если переговоры пройдут успешно, то главы государств выступят вместе, а если они окажутся неудачными, то к журналистам обратится только Трамп. «Ни того, ни другого не произошло», — указала Хайнрих.

Она также добавила, что была удивлена тем, что Путин первым обратился к прессе, поскольку мероприятие проходило на территории США.

Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции. В Кремле объяснили, что политики сделали исчерпывающие заявления, поэтому было принято решение отказаться от вопросов журналистов.

