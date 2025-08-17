Мир
00:36, 17 августа 2025Мир

Американский политолог оценил итоги саммита Путина и Трампа

Профессор Кивит: Трамп хочет, чтобы США повернулись к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: President of Russia Office apai / Keystone Press Agency / Global Look Press

Результат саммита президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего 15 августа на Аляске, хороший. Глава Белого дома хочет, чтобы США «повернулись» к России, высказал мнение профессор политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит, пишет РИА Новости.

«У встречи Путина и Трампа хороший результат... Он (Трамп) хочет, чтобы США "повернулись" к России», — подчеркнул аналитик.

При этом, по мнению Кивита, на пути реализации итогов саммита могут возникнуть препятствия из-за желания тех, кто ими недоволен, затянуть боевые действия.

Ранее Дональд Трамп высказал мнение, что Россия была бы не против того, чтобы Штаты предоставили Украине прямые гарантии безопасности.

Сам же Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой заявил о необходимости обеспечения безопасности Украины. Он подчеркнул, что Москва готова над этим работать.

