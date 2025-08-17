Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:01, 17 августа 2025Наука и техникаЭксклюзив

Автогонщик рассказал о скрытых причинах быстрого расхода масла

Автогонщик Сугробов: Пятнам под машиной могут говорить о большом расходе масла
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Mr.Anuwat Rumrod / Shutterstock / Fotodom  

Повышенный расход моторного масла может быть связан с естественным износом двигателя или неисправностями отдельных узлов, рассказал автогонщик программы развития российского автоспорта SMP Racing Константин Сугробов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Автогонщик рассказал, что одной из причин большого расхода является износ поршневых колец и цилиндров: при нарушении герметичности камеры сгорания масло проникает внутрь и сгорает вместе с топливом, оставляя синий дым из выхлопной трубы. Проблема может усугубляться износом маслосъемных колпачков, которые перестают удерживать масло на направляющих клапанов, добавил он.

«Нарушение работы системы вентиляции картерных газов тоже ведёт к повышенному расходу: избыточное давление в картере выталкивает масло в цилиндры. Протечки через сальники коленвала, прокладку клапанной крышки или поддона картера приводят к утечкам наружу, что заметно по пятнам под автомобилем», — поделился Сугробов.

Эксперт добавил, что качество масла также играет роль: использование неподходящей вязкости или поддельных смазочных материалов ускоряет износ двигателя. Перегрев мотора разрушает структуру масла, что снижает его защитные свойства и способствует расходу, дополнил эксперт.

Ранее стало известно, что административные штрафы за шумные автомобили и мотоциклы могут вырасти в десять раз — с 500 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    Рогов рассказал о состоянии Зеленского после саммита на Аляске

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    На Западе высказались о российских войсках

    В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    В Черниговской области прогремел взрыв

    Два штата отправили нацгвардию в Вашингтон

    В России запретили три песни Гуфа

    Автогонщик рассказал о скрытых причинах быстрого расхода масла

    В российском регионе восстановили движение поездов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости