Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:35, 17 августа 2025Интернет и СМИ

Британский журналист удивился близости Аляски к России и был высмеян в соцсетях

Мария Винар

Фото: Tom Korcak / Shutterstock / Fotodom  

Британский журналист Уилл Кингстон удивился близости Аляски к России и был высмеян в соцсетях. Соответствующий пост и комментарии появились на платформе X (ранее — Twitter).

Журналист опубликовал карту мира и написал, что никогда не осознавал насколько США и Россия расположены близко друг к другу. «Я потрясен», — подчеркнул он.

Пользователи сети и подписчики, в свою очередь, подняли на смех Кингстона. «Ты очень смелый, что открыто признаешься в том, что чертовски глуп», «Я узнал об этом в третьем классе», «Удали свой аккаунт. Это просто позор», «Похоже, он думал, что Аляска находится где-то южнее Аризоны», «Я наконец-то нашел человека, который подумал, что это может быть правдой. Спасибо», — высказывались они в комментариях.

Ранее кандидат психологических наук Дмитрий Попов заявил, что на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом якобы летал молодой двойник главы России Владимира Путина.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина отказа Зеленского от условий России

    Немецкий канцлер поучаствует во встрече Трампа и Зеленского

    Набравшая миллионы просмотров блогерша попалась на лжи

    В Белоруссии предупредили о «групповых налетах» авиации НАТО у границ

    Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю сорвала 802 атаки беспилотников ВСУ в ДНР

    Российские туристы пожаловались на дефицит шезлонгов на зарубежных курортах

    Ветеринары спасли задумавшего побег и застрявшего в лампе огромного питона Васю

    Стало известно о новом взрыве вблизи Харькова

    Вероятность гражданской войны в Европе оценили в 95 процентов

    Непобедимый Чимаев уничтожил чемпиона UFC. Как уроженец Чечни установил новый рекорд и завладел титулом?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости