Британский журналист удивился близости Аляски к России и был высмеян в соцсетях

Британский журналист Уилл Кингстон удивился близости Аляски к России и был высмеян в соцсетях. Соответствующий пост и комментарии появились на платформе X (ранее — Twitter).

Журналист опубликовал карту мира и написал, что никогда не осознавал насколько США и Россия расположены близко друг к другу. «Я потрясен», — подчеркнул он.

Пользователи сети и подписчики, в свою очередь, подняли на смех Кингстона. «Ты очень смелый, что открыто признаешься в том, что чертовски глуп», «Я узнал об этом в третьем классе», «Удали свой аккаунт. Это просто позор», «Похоже, он думал, что Аляска находится где-то южнее Аризоны», «Я наконец-то нашел человека, который подумал, что это может быть правдой. Спасибо», — высказывались они в комментариях.

