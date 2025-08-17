Спорт
17:08, 17 августа 2025Спорт

Черчесов обратился к Кадырову после победы «Ахмата»

Тренер Черчесов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова после победы «Ахмата»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после победы команды над самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводятся в Telegram-канале клуба.

Черчесов поблагодарил Кадырова за поддержку команды и выразил надежду, что «Ахмат» и дальше будет радовать политика. «Кадыров любит футбол, когда я здесь работал, мы часто с ним играли в футбол», — заявил он.

16 августа «Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Это вторая победа команды под руководством Черчесова. Кадыров присутствовал на этом матче.

Черчесов был назначен главным тренером «Ахмата» 6 августа. Контракт со специалистом заключен на три года.

    Все новости