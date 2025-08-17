Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
1:0
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Челси
0:0
Завершен
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Динамо М
1:3
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Манчестер Юнайтед
0:1
Завершен
Арсенал
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Краснодар
0:0
Перерыв
live
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Елена Рыбакина
0:1
2-й сет
live
Ига Швёнтек
Цинциннати (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
22:00 (Мск)
Жасмин Паолини
Цинциннати (ж)
21:10, 17 августа 2025Спорт

Махачев прокомментировал чемпионство Чимаева в UFC

Боец MMA Ислам Махачев поздравил Хамзата Чимаева с чемпионством в UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Altaf Qadri / AP

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал чемпионство представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Спортсмен поздравил Чимаева с победой. «Это было уверенно» — написал Махачев.

Ранее Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе. В главном бою турнира UFC 319, прошедшего в Чикаго, он победил владевшего поясом южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

Чимаев — уроженец Чечни. В возрасте 16 лет он вместе с семьей переехал в Швецию, которую представлял до 2023 года. Затем боец перешел под флаг ОАЭ и получил паспорт страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    Трамп опубликовал адресованное Путину письмо жены

    Американскому охраннику стало плохо во время саммита Путина и Трампа

    Макрон оценил предложения России по мирному соглашению с Украиной

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

    Махачев прокомментировал чемпионство Чимаева в UFC

    Захарова высказалась о переезжающих во Францию ученых

    Спецпредставитель Путина призвал Европу не мешать миру на Украине

    Макрон допустил признание Украиной утраты части территорий в рамках мирного договора

    В России ответили на слова Зеленского о лучшей линии для переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости