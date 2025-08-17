Махачев прокомментировал чемпионство Чимаева в UFC

Боец MMA Ислам Махачев поздравил Хамзата Чимаева с чемпионством в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал чемпионство представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Спортсмен поздравил Чимаева с победой. «Это было уверенно» — написал Махачев.

Ранее Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе. В главном бою турнира UFC 319, прошедшего в Чикаго, он победил владевшего поясом южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

Чимаев — уроженец Чечни. В возрасте 16 лет он вместе с семьей переехал в Швецию, которую представлял до 2023 года. Затем боец перешел под флаг ОАЭ и получил паспорт страны.