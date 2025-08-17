Мерц предложил организовать встречу Путина с Трампом и Зеленским в Европе

Мерц назвал Европу возможным местом для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести трехстороннюю встречу лидеров США, Украины и России в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его интервью немецким телеканалам.

Мерц назвал Европу возможным местом встречи президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. «Время и место проведения пока не определены. Возможно, это будет место, где подобные обсуждения будут проходить на постоянной основе. Мы предложили, чтобы таким местом могла бы быть и Европа», — сказал канцлер.

«Это вопросы, которые будут прояснены только в ближайшие недели», — добавил Мерц. При этом он не уточнил, какая именно европейская страна могла бы организовать и принять переговоры.

Ранее на Аляске завершились переговоры Трампа с Путиным. Саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

