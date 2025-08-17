Над российским регионом прогремело более десяти взрывов

Shot: Над городом Кстово Нижегородской области прогремело более десяти взрывов

Над городом Кстово Нижегородской области прогремело более десяти взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники. Местные жители сообщили, что дроны летели очень низко со стороны села Гагино и Шелокша. Горожане также рассказали, что видели следы от сбитых беспилотников в небе на окраине Кстово. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате удара по коммерческому объекту получил ранения находившийся рядом мужчина. Его доставляют в городскую больницу. Кроме того, из-за взрыва в здании начался пожар, который уже ликвидировали.

До этого стало известно, что, пытаясь сдержать наступление российских войск, ВСУ перебросили «Азов» в район подконтрольного Киеву Красноармейска (украинское название — Покровск).