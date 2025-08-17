Немецкий канцлер поучаствует во встрече Трампа и Зеленского

Участие во встрече президентов Трампа и Зеленского примет и канцлер ФРГ Мерц

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поучаствует во встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом рассказали в кабинете министров ФРГ, пишет РИА Новости.

В понедельник, 18 августа, федеральный канцлер отправится в Вашингтон вместе с остальными европейскими лидерами. Там же он, как уточняется, примет участие в «политических переговорах». Поездка, как дополнительно отмечается, станет для Мерца важным обменом информацией с Трампом после его переговоров на Аляске.

Главными темами встречи в Вашингтоне будут вопросы безопасности, территориальные аспекты и продолжающаяся поддержка Украины. Помимо этого, там снова хотят поднять темы, касающиеся введения санкций против России.

Ранее также МИД ФРГ указал на первостепенное условие для начала переговоров по разрешению конфликта на Украине. Там заявили, что Киев не пойдет на контакт без прекращения огня. В то же время Германия поддерживает каждый разговор, который проводится с целью окончательно положить конец этому конфликту.