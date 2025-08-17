Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске

Путин назвал Лаврова империалистом из-за свитера с надписью СССР на Аляске

Президент России Владимир Путин назвал главу МИД Сергея Лаврова империалистом из-за наряда, в котором он прибыл на Аляску на переговоры с американской стороной. Соответствующее видео публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В начале саммита госсекретарь США Марко Рубио восхитился внешним видом Лаврова. «Мне нравится ваша рубашка», — сказал он. Путин, в свою очередь, решил пошутить над его комплиментом. «Это намек? Он вам подарит!» — сказал политик.

После этого Лавров объяснил российскому лидеру, что речь идет о его белом свитере с надписью СССР. «Империалист!» — отреагировал Путин.

Ранее создательница бренда Selsovet Екатерина Варлакова раскрыла подробности о свитере Лаврова. Дизайнер рассказала, что до саммита МИД закупил у нее небольшую партию свитеров для сотрудников.