Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз «дать леща»

Футболисту Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за конфликта в игре CS

Экс-нападающему «Краснодара» Федору Смолову заблокировали аккаунт на популярной платформе Twitch из-за угроз «дать леща». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Футболист во время прохождения игры Counter-Strike (CS) вступил в конфликт с юным киберспортсменом. После своего поражения в матче Смолов начал использовать нецензурную речь и непристойные шутки в его адрес. На этом он не остановился и после игры и стал публично угрожать оппоненту. «Слышь, а ты чего так разговариваешь, Алеш, на дядю? Я тебя еще раз спрашиваю, дурачок. Ты мне не тыкай, додик. Я приеду и сразу леща тебе дам», — высказался футболист.

В настоящий момент при заходе на страницу футболиста на платформе появляется сообщение, что «этот канал временно недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продажи Twitch».

Ранее стало известно, что у Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы.