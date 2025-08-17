Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Балтика
1:1
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Спартак М
2:2
2-й тайм
live
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Янник Синнер
2:0
Завершен
Теренс Атман
Цинциннати (м)
Вулверхэмптон
0:4
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Штутгарт
1:2
Завершен
Бавария
Суперкубок Германии 2025|Финал
11:58, 17 августа 2025Спорт

Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз «дать леща»

Футболисту Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за конфликта в игре CS
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Экс-нападающему «Краснодара» Федору Смолову заблокировали аккаунт на популярной платформе Twitch из-за угроз «дать леща». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Футболист во время прохождения игры Counter-Strike (CS) вступил в конфликт с юным киберспортсменом. После своего поражения в матче Смолов начал использовать нецензурную речь и непристойные шутки в его адрес. На этом он не остановился и после игры и стал публично угрожать оппоненту. «Слышь, а ты чего так разговариваешь, Алеш, на дядю? Я тебя еще раз спрашиваю, дурачок. Ты мне не тыкай, додик. Я приеду и сразу леща тебе дам», — высказался футболист.

В настоящий момент при заходе на страницу футболиста на платформе появляется сообщение, что «этот канал временно недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продажи Twitch».

Ранее стало известно, что у Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    В России оценили возможность проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского 22 августа

    Раскрыты условия России для урегулирования на Украине

    Российский военкор обратился к Мелании Трамп после ее письма Путину

    На Басту подали в суд

    Раскрыто настроение Трампа после переговоров с Путиным

    Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз «дать леща»

    Стала известна причина отказа Зеленского от условий России

    Российские военные сбили шесть украинских беспилотников в Воронежской области

    На Солнце почти не осталось пятен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости