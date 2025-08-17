Мир
03:15, 17 августа 2025Мир

Стало известно о планах Мелони присутствовать на встрече Трампа и Зеленского

Il Fatto Quotidiano: Мелони может поехать на встречу Трампа и Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Claudia Greco / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может поехать в США на встречу американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая должна состояться в Вашингтоне 18 августа. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, на встречу также могут приехать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. В воскресенье, 17 августа, у них запланирована видеоконференция в рамках «коалиции желающих», в которой примет участие и премьер-министр Италии.

Ранее Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже 22 августа. По данным Axios, глава Белого дома поделился своими планами с Европой и Украиной в ходе телефонного разговора после встречи на Аляске.

