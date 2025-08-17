Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

Президент США Трамп назвал президента Белоруссии Лукашенко мощным лидером

Президент США Дональд Трамп вспомнил о разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который состоялся перед российско-американским саммитом на Аляске. Соответствующий пост появился в его аккаунте в социальной сети Truth Social.

Американский политик назвал своего белорусского коллегу «мощным лидером», а также выразил надежду на освобождение 1300 заключенных.

Лукашенко и Трамп провели телефонные переговоры в преддверии саммита России и Соединенных Штатов на Аляске. По словам президента США, он позвонил своему коллеге, чтобы поблагодарить за освобождение 16 заключенных. Трамп добавил, что в ходе телефонного разговора затрагивалось и множество других тем. Постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков уточнил, что разговор состоялся по инициативе США.