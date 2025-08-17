Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 17 августа 2025Мир

Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

Президент США Трамп назвал президента Белоруссии Лукашенко мощным лидером
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп вспомнил о разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который состоялся перед российско-американским саммитом на Аляске. Соответствующий пост появился в его аккаунте в социальной сети Truth Social.

Американский политик назвал своего белорусского коллегу «мощным лидером», а также выразил надежду на освобождение 1300 заключенных.

Лукашенко и Трамп провели телефонные переговоры в преддверии саммита России и Соединенных Штатов на Аляске. По словам президента США, он позвонил своему коллеге, чтобы поблагодарить за освобождение 16 заключенных. Трамп добавил, что в ходе телефонного разговора затрагивалось и множество других тем. Постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков уточнил, что разговор состоялся по инициативе США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

    Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

    Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

    Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Путиным

    Врач оценила достоверность информации об опасности арбузных косточек

    Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

    Путин и Трамп на переговорах достигли прорыва по гарантиям безопасности для Украины

    Зеленского уличили в «подмене понятий по-хуторянски»

    Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

    В Европе заявили о желании получить гарантии безопасности для себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости