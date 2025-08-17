Спорт
20:03, 17 августа 2025Спорт

ЦСКА победил «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Динамо» со счетом 3:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 13-й минуте счет открыл полузащитник ЦСКА Матеус Алвес. На 21-й минуте преимущество команды увеличил защитник Милан Гайич. На 42-й минуте довел счет до разгромного хавбек Матвей Кисляк. На 49-й минуте отставание «Динамо» сократил полузащитник Денис Макаров.

Таким образом, после пяти матчей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Динамо» располагается на 12-месте, имея в активе пять очков. Лидирует московский «Локомотив» с 13 очками.

В следующем матче ЦСКА примет тольяттинский «Акрон» 24 августа. «Динамо» днем ранее также дома сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

    Все новости