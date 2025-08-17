Мир
Уиткофф заявил о бессмысленности прекращения огня на Украине

Уиткофф: Нет смысла прекращать огонь на Украине, так как речь идет о мире
Александра Качан (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Сейчас нет смысла обсуждать прекращения огня на Украине, так как речь идет о заключении мира. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом Уиткофф ответил на вопрос, считает ли Вашингтон победой саммит России и США на Аляске, если на нем не было заключено соглашение о прекращении огня.

Спецпосланник подчеркнул, что главная цель — это заключение мира. «Прекращение огня — это, вообще, условие, предваряющее мирную сделку. Президент (США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») всегда говорил о прекращении огня в этом смысле, но он добился многих побед на встрече и понял, что мы могли бы говорить о мирной сделке», — заявил Уиткофф.

Ранее Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины.

