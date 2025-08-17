Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 17 августа 2025Мир

В Японии встречу Путина и Трампа назвали успешной для Москвы и худшим сценарием для Киева

Японский эксперт Абиру назвал саммит на Аляске худшим сценарием для Украины
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске принесла Москве дипломатические преимущества. Об этом японскому телеканалу NHK рассказал эксперт-русист Фонда мира Сасакавы Тайсуке Абиру.

Он заявил, что саммит на Аляске прошел в выгодной для РФ форме. По его словам, переговоры 15 августа велись «в заданном Россией ключе» без существенных уступок с ее стороны.

«Сам факт личной встречи президентов без Украины был худшим сценарием для Киева. Впереди его ждет жесткое развитие событий», — сказал он. «Для Штатов такой итог нельзя назвать победой», — также отметил Абиру.

Ранее Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в отношении России. Это произошло на фоне недавних переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли на Аляске 15 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины». О каких территориях может идти речь?

    ЦСКА победил «Динамо» в матче РПЛ

    В Японии встречу Путина и Трампа назвали успешной для Москвы и худшим сценарием для Киева

    Стало известно о нехватке людей и дронов у ВСУ на запорожском направлении

    Умер звезда «Супермена» и «Звездных войн»

    Зеленский назвал «лучшую линию для переговоров»

    Уиткофф заявил о бессмысленности прекращения огня на Украине

    Российский военный высказался о запасах техники и оружия у ВСУ

    Российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами

    Невеста и любовница спасли мужчину в коме от отключения аппаратов жизнеобеспечения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости