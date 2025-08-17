В Японии встречу Путина и Трампа назвали успешной для Москвы и худшим сценарием для Киева

Японский эксперт Абиру назвал саммит на Аляске худшим сценарием для Украины

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске принесла Москве дипломатические преимущества. Об этом японскому телеканалу NHK рассказал эксперт-русист Фонда мира Сасакавы Тайсуке Абиру.

Он заявил, что саммит на Аляске прошел в выгодной для РФ форме. По его словам, переговоры 15 августа велись «в заданном Россией ключе» без существенных уступок с ее стороны.

«Сам факт личной встречи президентов без Украины был худшим сценарием для Киева. Впереди его ждет жесткое развитие событий», — сказал он. «Для Штатов такой итог нельзя назвать победой», — также отметил Абиру.

Ранее Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в отношении России. Это произошло на фоне недавних переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли на Аляске 15 августа.