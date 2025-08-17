Варламов оказался перед угрозой потери квартиры в Москве

Блогер Варламов может лишиться квартиры в Тушино после заочного приговора суда

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюст РФ в реестр иноагентов) оказался под угрозой потери квартиры в Москве после заочного приговора суда по делу о распространении фейков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что инфлюэнсер может лишиться двухкомнатной квартиры площадью 64 квадрата в Северном Тушино кадастровой стоимостью 11 миллионов рублей. Юристы считают, что на его имущество уже наложен арест и его могут в ближайшее время конфисковать. При этом специалисты отмечают, что взыскать штраф можно только в рамках исполнительного производства.

14 августа Варламова признали виновным в распространении фейков о Российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Его заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в 99,5 миллиона рублей.

Позже блогер прокомментировал приговор суда. В соцсетях он назвал себя «матерым уголовником» и добавил, что останется за границей на неопределенный срок.