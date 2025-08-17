Захарова высказалась о переезжающих во Францию ученых

Захарова: Переезжающие во Францию ученые попадают под колпак французских ВС

Ученые, переезжающие во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил (ВС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она высказалась о французской программе Pause, призванной предоставлять ученым условия для работы и жизни в якобы свободной Франции. По словам дипломата, главой проекта назначили Лауру Лоэак — экс-сотрудницу подразделения Минобороны Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими государствами.

«То есть те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова рассказала, что в Евросоюзе страдают от санкционного беспредела в отношении России.