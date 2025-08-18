Бывший футболист «Локомотива» подал иск к ФИФА на 65 миллионов евро

Бывший хавбек московского «Локомотива» Лассана Диарра потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) компенсацию в размере 65 миллионов евро. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, суд ЕС встал на сторону футболиста в споре о трансферных правилах. Причиной разбирательств стал сорванный в феврале 2015 года трансфер полузащитника в «Шарлеруа».

Перед началом сезона-2014/2015 Диарра самовольно покинул «Локомотив», в результате чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу в ФИФА. Палата по разрешению споров признала расторжение договора законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере 10,5 миллиона евро.

Бельгийская команда не пожелала выплачивать штраф вместо игрока и обратилась в ФИФА с просьбой о предоставлении соответствующих гарантий. В результате контракт футболиста с «Шарлеруа» не был заключен. Диарра посчитал, что это произошло из-за ФИФА и KBVB, которые не успели дать гарантий.